İslâm’ın rahmet yüzünü göstermek istiyoruz

Müslümanlara ait yardım kuruluşu Zekat Vakfı Başkanı Halil Demir, gıda yardım faaliyetinde “Amerikalılara İslÂm’ın rahmet yüzünü göstermiş oluruz” dedi.

ABD’nin Chicago şehrinde bulunan Müslümanlara ait yardım kuruluşu Amerika Zekât Vakfı (ZF), Gorham United Metodist Kilisesi ile gerçekleştirilen yardım faaliyetinde ihtiyaç sahiplerine gıda ürünlerinin yer aldığı kumanya dağıttı. Bu hizmet gönül alıcı Chicago’nun, ABD’nin en zengin şehirlerinden biri olmasına rağmen önemli oranda insanın fakirlik sınırının altında yaşadığını belirten ZF Başkanı Halil Demir, “Özellikle kışın soğuklarla birlikte burada fakirlik daha da çekilmez bir hal alıyor” dedi. Demir, kış boyunca kumanya dağıtımına devam edeceklerini dile getirerek “Umuyoruz vakfımızın bu çalışmasıyla, Amerikalılara İslâm’ın rahmet yüzünü göstermiş oluruz” diye konuştu. Gorham United Metodist Kilisesi Papazı Aaron J. McLeod da, dağıtım için ZF’ye teşekkür ederek, “Tam da Şükran Günü bayramı öncesi fakir halka yapılan bu hizmet gönül alıcıdır” ifadelerini kullandı. AA

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