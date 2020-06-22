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22 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İsraf ve yolsuzlukla İslam ekonomisi olmaz

22 Haziran 2020, Pazartesi 00:01
“KRİZDEN İSLAM EKONOMİSİ PRENSİPLERİYLE ÇIKILIR” SÖZÜ, İSRAF VE YOLSUZLUKLARI BİTİRMEYİ; BU DA ŞEFFAFLIĞI VE DEMOKRATİK DENETİMİ GEREKTİRİYOR.

ARINÇ: VERGİYE BİLE GEREK KALMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İslam iktisadı krizden çıkış yoludur” beyanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Meclis Başkanı Arınç’ın Başbakan Yardımcısı iken söylediği “İsrafın önünü alsak vergi almaya bile gerek kalmaz. İsraf konusunda karnemiz kırık” sözünü hatırlattı.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İsrafı önleyecek tedbirler almak yerine “İtibarda israf olmaz” denildiği hatırlatılırken, harcamaların şeffaf ve demokratik denetime tâbi tutulması açısından da ciddî sorunların söz konusu olduğu ve yolsuzlukla mücadele kriterlerinde her geçen yıl daha da gerilere doğru gittiğimiz de vurgulanıyor.

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5 Haziran 2020 - Yeni Asya 1. Sayfa

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İsraf ve yolsuzlukla İslam ekonomisi olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İslam iktisadı, krizden çıkışın anahtarıdır”  sözü “İsraf ve yolsuzlukla İslam ekonomisi olmaz” yorumunu beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İslâm iktisadı, krizden çıkışın anahtarıdır” açıklamasının ardından, Erdoğan’a israf ve yolsuzlukla İslâm ekonomisinin olmayacağı hatırlatıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, KARAR TV’de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, İslâm ekonomisinin kendine göre kuralları olduğunu belirterek, “İslâm ekonomisinin ilk kuralı hesap verebilirliktir. Faizsiz ekonomi diyenin önce İslâm ekonomisinin temel kuralı olan hesap verebilirliğe mülkiyet hukukuna önem vermeli. İslâm, can, aklın yani düşünce özgürlüğünün, mülkün ve neslin korunmasını emreder. Mülk sadece ev demek değildir, bankaya yatırılan sermaye de mülktür. Bankaya yatırdığınız paraya ne zaman vergi geleceğini bilmiyorsanız, bir anda yüzde 1 vergi getiriyorsanız bu olmaz. İslâm kelimesi ile ekonomideki yolsuzlukları meşrû gösteremezsiniz. Eğer İslâm ekonomisi diyecekseniz, önce sistemdeki tüm hediyeleri iptal edeceksiniz. İslâm ekonomisi israf etmeyeceksiniz der. Cumhurbaşkanlığında 150’ye yakın danışman gerçekten ihtiyaç olduğu için mi orada?” dedi.

Hepsinden sınıfta kalır

“Bir devlet memuru bir yerden maaş alır” diyen Davutoğlu, şu şekilde konuştu: “Ehliyet ve liyakat problemi zaten var, ama bir bakan yardımcısı bir bankadan yönetim kurulu üyesi diye maaş alamaz. Başdanışman ayrıca bir yerden maaş alamaz, eşine de ayrıca bir yerden kaynak sağlanamaz. İslâm bunları yasaklar. İslâm’ın temel ilkelerinin tümünü göz ardı edeceksiniz, sonra İslâm ekonomisi diyeceksiniz.(…) Türkiye’de dini kavramları, yanlış giden işleri meşrûlaştırmak için kullanılmasına son verilmeli. Dini yıpratıyorlar, İslâm’a olan saygıyı yıpratıyorlar. Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu kim olursa olsun bunlara öfkeyi, eleştiriyi dine yönetmemek lâzım. Türkiye’de bugün İslâm’ın temel değerlerini sıralasanız her başlıktan iktidar sınıfta kalır. İslâm ilkesi sadece faizden ibaret değil ki! Şeffaflık, israf, liyakat... Hepsinde sınıfta kalır.”

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4 Kasım 2019 - Yeni Asya 1. Sayfa

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Ekonomi israf yüzünden bu halde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV5’te “Kulis Ankara” programında gündemi değerlendirmişti. Ekonomideki gidişatı değerlendiren Babacan, “Bugün İslâm iktisadı deniyorsa, bir soru soruyorum ben burada; 2017’de devletin ödediği faiz 57 milyar TL, 2020’de faiz ödeneği 139 milyar TL. Ne oldu da 3 yılda 57 milyarlık Faiz ödemesi bütçede 139 milyara çıktı? Eğer İslâm ekonomisi diyorsak, burada öncelik güvendir, sözünde durmaktır, konuşurken doğruyu söylemektir, asla aldatan olmamaktır. Bu kadar sıradanlaştırmamak, günlük malzeme haline getirmemek lâzım, gereğini yapmak lâzım. Son 3-4 yıla bir bakın, bugün eğer ekonomi bu hale geldiyse bunun en önemli sebeplerinden birisi de israftır” demişti.

 

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