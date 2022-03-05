İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanısıra, güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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