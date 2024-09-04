İsrail denetimli ihracatta rekor artış

İktidar Mayıs’tan itibaren eleştirilere daha fazla dayanamayarak İsrail’e ihracatı durdurdu. Ancak bu tarihten itibaren ise dış ticaretinin tamamı, İsrail’in bilgi ve denetimi altında gerçekleşen Filistin’e ihracatta devasa artış yaşandı. Bazı kalemlerde bu artış yüzde 23 milyonun dahi üstüne çıktı.

Ağustosta Filistin’e yapılan hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, tüm ihracat kalemlerinin önüne geçerek astronomik arttı. Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 milyon 317 bin 953 arttı. Geçen yıl ağustos ayında 40 dolar değerinde yapılan hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, bu yıl ağustos ayında 10 milyon 182 bin 990 dolara yükseldi. BirGün’ün haberine göre, Türkiye’den Filistin’e çelik ihracatı da bir önceki yılın ağustos ayına göre yüzde 125 bin 437 artarak 21 milyon 848 bin 390 dolar değerine yükseldi. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Filistin’e yalnızca 17 bin 400 dolar değerinde çelik ihracatı yapılmıştı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 220

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.