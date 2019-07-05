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5 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

İstanbul'da kurbanlık fiyatları yüzde 15 artacak

05 Temmuz 2019, Cuma 11:25
ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yücesan "İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaşın kesileceğini düşünüyoruz. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak." dedi.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, İstanbul'da geçen yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 10-15 civarında artmasını beklediklerini kaydederek, canlı kilogram fiyatlarının büyükbaşta 26, küçükbaşta ise 23 liradan başlamasını öngördüklerini söyledi.

Yücesan, Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, halihazırda Türkiye'nin yeterli stokunun bulunduğunu, mevcut hayvan varlığının fazlasıyla yetebileceğini bildirdi.

İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.

Yücesan, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 10-15 yukarıda olduğunu belirterek, "Geçen yıl kurbanlık canlı büyükbaşların kilogram fiyatları 22-23 lira civarından başlıyordu. Bu yıl büyükbaşta kilogram fiyatları 26 liradan başlayacak. Yıllık enflasyonun yüzde 15,7 olduğunu düşünürsek artışın enflasyondan düşük olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

"Anadolu'nun her yerinden yerli hayvan getirilecek"

Yücesan, İstanbul'da satılacak büyükbaş hayvanların Anadolu'dan ve Trakya'dan getirileceğini belirterek, özellikle yerli hayvanların pazarlarda satışa çıkarılacağını söyledi.

Anadolu'nun hemen hemen her yerinden canlı hayvan geleceğini dile getiren Yücesan, bu konuda özellikle Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Yozgat ve Adapazarı gibi illerin başı çekeceğini anlattı.

Perakendecilerin ithal et sattığında daha fazla kazandığını dile getiren Yücesan, "Ancak ben buna rağmen ithal istemem. Özellikle et ve gıdada yerlilik, millilik çok önemlidir. Bana kalsa bedava da olsa ithal et satmam. Çünkü her zaman kendi besicimin, kendi çiftçimin, kendi üreticimin kazanmasını isterim." dedi.

Yücesan, son dönemde Türkiye'de kırmızı ette perakende satışların azaldığına dikkati çekerek, ekonomik olumsuzluğun yanı sıra geçen yıldan bu yana kırmızı etle ilgili olumsuz söylentilerin de bu düşüşte etkili olduğunu söyledi.

AA

Etiketler: Kurban, bayram, İstanbul, hayvan
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