İstanbul’daki artış kontrol altında

Türkiye’deki vakaların yüzde 40’ının İstanbul’da olduğuna sık sık dikkat çeken ve İstanbul’daki vaka artışı konusunda uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük, artış kontrol altında” dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “İstanbul ağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı” ifadelerini kullandı. *** Trafik yoğunluğu yüzde 13’e düştü Türkiye genelinde saat 20.00’den yarın sabah 10.00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluğu haritasına göre il genelinde trafik yüzde 13’e düştü. Otoyolların önemli bir kısmı boşalırken TEM Anadolu yakası gişelerinde yoğunluk yaşanıyor

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