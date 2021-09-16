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17 EYLÜL 2021 CUMA - YIL: 52

İstanbul’un yarısı taksiye binmeye korkuyor

16 Eylül 2021, Perşembe 23:50
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan “Hazırlanan pek çok rapor İstanbul’da taksi sayısının arttırılmasına işaret ediyor. Son 25 yılda taksi sayısı artmıyor, ama nüfus 4-5 kat artıyor. İstanbul’un yarısı taksiye binmeye korkuyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında, şehrin taksi sorununu ve belediye olarak çözümüne dair tavsiyelerini anlattı. Daha önce hazırlanmış pek çok raporun İstanbul’da taksi sayısının arttırılması gerektiğine işaret eden Cihan “İstanbul Teknik Üniversitesi’nin, İBB’de daha önce görev yapıp şimdi bakanlık temsilcisi olarak UKOME’ye katılanların hazırladığı, altında imzalarının olduğu raporda ‘İstanbul’da 43 bin taksiye ihtiyaç vardır’ diyor. ‘Evet, 43 bin gereklidir, ama ilk etapta 5 bin ile başlamak gerekir’ diyen raporlar var. Pek çok farklı rapor var, ama bu raporların ortak yanı taksi ihtiyacının olduğu. Çünkü İstanbul’da taksi sayısı en son 1998 yılında artmış, 2 bin tane artmış sadece. Ama nüfusa, taksi ihtiyacına, turizmin gelişmesine, mekansal yayılıma bakıyorsunuz. Son 25 yılda taksi sayısı artmıyor ama nüfus 4-5 kat artıyor. Taksi sayısı artması gerekirken maalesef sabit kalmış” ifadelerini kullandı.

Denetim yok, mevzuat düzenlenmeli

Türkiye genelinde mevzuat eksikliğinde kaynaklanan denetim zaafiyeti olduğuna dikkat çeken Cihan “Taksiciler bir suç işlerse ne olur, nasıl iptal edilir, edilebilir mi, nasıl yasaklanır şeklinde bir mevzuat yok. Bu sorun sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin sorunu. Belediyelerin zaten denetim yapma yetkisi yok. Türkiye’de maalesef ulaşım anlamında belediyenin denetleme yetkisi yok. Dünyada belediye polisi dediğimiz polis vardır, kent polisleri vardır. Türkiye’de bu uzun zamandır konuşulur ancak çeşitli gerekçelerle belediyeye böyle bir denetim yetkisi verilmedi. Bu bizim açımızdan da çok sorunlu, bir iş yapıyoruz ama denetimini yapamıyoruz” diye konuştu.

Daha fazla para kazanacakları yolcuyu seçiyorlar

Taksi sorununun çok uzun zamandır devam ettiğini söyleyen Cihan “İstanbul’un yarısı taksiye binmeye korkuyor. Özellikle kırılgan gruplar binmeye korkuyor. İstanbul’da taksi bulamadığı için özel aracıyla evine, işine gitmek zorunda kalan bir kitle var. Bu uzun süreli sorun son zamanlarda biraz daha gün yüzüne çıktı. Biz, sorun yaşayan taksicilere puan düşürme ve ceza kesme yaptırımı uyguluyoruz ancak sadece bu kadarını yapabiliyoruz” dedi ve ekledi: “Taksi sayısı az olunca taksici yolcu seçiyor daha fazla para kazanmak için. Taksi bulanlar şanslı hale geliyor ve taksiciler de bunun farkında. Hangisinde daha çok para kazanacaklarsa onu tercih ediyorlar. Taksi bulanlar da kaba davranışlarla karşılaşabiliyorlar.”

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