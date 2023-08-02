İsveç ve Danimarka çözüm arayışında

Önceki gün Kuran yakma saldırılarının düzenlendiği İsveç ve Danimarka, Müslüman ülkelerle gerilimi tırmandırmamak için bu tür eylemleri hukuk çerçevesinde engellemenin yollarını arayacaklarını söyledi.

Danimarka Kur’ân yakma eylemlerini yasaklayacak

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar Danimarka tarafından da kınandı

Kristersson: Kur’an yakma eylemleri endişe veriyor Danimarka ve İsveç’te geçen haftalarda Kur’an’ın yakıldığı ya da sayfalarının zarar gördüğü çok sayıda eylem yapılmış ve bu durumun Müslüman ülkelerde öfkeye neden olması üzerine iki ülke hükümetlerine bu eylemlere son verecek adımlar atmaları çağrıları yükselmişti. İstanbul/Ankara - AA *** İİT, AB’ye heyet göndermeye karar verdi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kur’an-ı Kerim’in yakılmasından duyulan rahatsızlığı ifade etmek için Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna heyet gönderme kararı aldı. Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları ele almak amacıyla düzenlenen İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yapılan yazılı açıklama, İİT’nin sayfasında yayımlandı. Açıklamada, İsveç ve Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’in kutsallığına yönelik yapılan mükerrer saldırıların şiddetle kınandığı ifade edildi. İİT’nin, ifade özgürlüğü adı altında yapılan bu tür eylemlerin tekrarlanmasının önüne geçecek önlemleri alması için AB Komisyonuna heyet gönderme kararı aldığı aktarıldı. Bu bağlamda, üye ülkelerden, İsveç ve Danimarka’daki büyükelçilerini istişare amacıyla geri çağırmak da dahil olmak üzere siyasi adımlar atmaları istendi. AA

Okunma Sayısı: 178

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.