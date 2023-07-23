"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar Danimarka tarafından da kınandı

23 Temmuz 2023, Pazar 11:53
Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyor. Kutsal metinleri ve diğer dini sembolleri yakmak, başkalarının dinine saygısızlıkta bulunan utanç verici bir eylemdir." ifadeleri yer aldı.

İngiltere: Onur kırıcı bu nefreti kınıyoruz
El-Ezher Kurumu: İsveç ürünleri boykot edilsin
Katar'dan İsveç'e protesto notası
Guterres: İslamofobik eylemleri kınıyoruz, Müslümanlarla dayanışma içindeyiz

 

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının birçok insani üzen, farklı din ve kültürler arasında ayrıma neden olan provokatif bir eylem olduğu kaydedilen açıklamada, "Danimarka, din özgürlüğüne sahiptir ve birçok Danimarka vatandaşı Müslümandır. Onlar, Danimarka nüfusunun değerli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Danimarka'nın ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, protesto hakkının desteklendiği ancak bunun barışçıl kalması gerektiği kaydedildi.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri, dün, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Aşırı sağcı Paludan Kur'an-ı Kerim yakmıştı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Kopenhag'daki bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylemler sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan'ın provokasyonuna da Türkiye Cumhuriyeti makamlarından tepkiler gelmişti. İstanbul 2 No'lu Barosu, 18 Nisan'da Paludan hakkında Kopenhag Polisine suç duyurusunda bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 327
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kars, Ardahan ve Erzurum'a sağanak yağış uyarısı

    Elbistan'da 4 büyüklüğünde deprem

    Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar Danimarka tarafından da kınandı

    İsrail'de 10 bin yedek asker görevi bırakacak

    Rodos'taki yangın sürüyor

    AYM’nin iptal kararı fırsat olarak değerlendirilmeli

    Filistinli çocukları Yahudileştirme planı

    Emekliye zam sözü unutuldu

    Afyonkarahisar'daki kazada 6 tarım işçisi vefat etti

    Zamlar vergi adaletsizliğini arttırdı

    İngiltere: Onur kırıcı bu nefreti kınıyoruz

    Güneş kremi kullanmamak cilt kanseri sebebi

    Mahkemeler ‘göreve başlatın’ diyor, YÖK duymuyor

    Turistlerin harcamalarında % 12 düşüş var

    Üretici üretti ama TMO’da kriz sürüyor

    Hükümet konakları tasarruf dinlemiyor

    Gıda fiyatları uçuşa geçti

    El-Ezher Kurumu: İsveç ürünleri boykot edilsin

    Yangınların sebebi ihmal

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AYM’nin iptal kararı fırsat olarak değerlendirilmeli
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz soruları…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Neme lâzım”cılık istibdadın yadigârı
    Mehmet KARA

    “Milletin zekâsıyla alay edenler…”
    Emine Karahan

    Peygamberimizden sağlığa dair tavsiyeler
    Risale-i Nur'dan

    İsrafın, geniş dairedeki dehşetli zararları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    “Nasıl Sabri kardeş, oldu mu?”
    Ahmet BATTAL

    Kolay tercih rehberi-2
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.