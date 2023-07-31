Danimarka Kur’ân yakma eylemlerini yasaklayacak

Danimarka, son haftalarda İskandinav ülkelerinde gerçekleştirilen ve nüfusu Müslüman çoğunluklu ülkelerde geniş protestolara neden olan Kuran yakma ve benzeri eylemleri yasaklamayı planlıyor.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar Danimarka tarafından da kınandı

Kristersson: Kur’an yakma eylemleri endişe veriyor

Danimarka Dışişleri Bakanlığı’ndan Pazar günü yapılan açıklamada başka ülke, kültür ve dinlerin aşağılandığı bu tarz eylemlerin Danimarka için ciddi diplomatik ve güvenlik sorunlarına neden olabileceği ve bunların engellenmesinin yollarının hükümetçe aranacağı belirtildi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da konuyla ilgili olarak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yakın iletişimde olduklarını ve benzer bir çalışmayı İsveç’te de yaptıklarını belirtti. Kristersson, sosyal medyadan paylaştığı açıklamasında “Yasal durumu araştırmaya başladık bile...Bunu ulusal güvenliğimizi ve hem İsveç’teki, hem yurtdışındaki vatandaşlarımızın güvenliğini artırmak için yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Farklı inançlara saygı, geleneğimiz



İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, “Farklı geçmişlere ve inançlara sahip insanlara saygı duyma konusunda güçlü bir geleneğe sahibiz. Din özgürlüğü toplumlarımızın doğal bir dayanağıdır. İsveç’te ulusal güvenliğimizi ve yurt dışında İsveçlilerin güvenliğini güçlendirecek önlemlerin kapsamını araştırmak amacıyla ‘Kamu Düzeni Yasası’ da dahil olmak üzere, yasal mevzuatı analiz etmeye çoktan başladık.” dedi.

Haber Merkezi