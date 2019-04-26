İzmir şehidi dualarla memleketi Konya'ya uğurlandı

İzmir'in Urla ilçesindeki askeri birlikte eğitim sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Bulut'un naaşı, defnedilmek üzere törenle Konya'ya uğurlandı.

Uzunada'daki askeri birlikte tahrip eğitimi sırasında kaza sonucu meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut (40) için Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Burada hazır bulunan şehidin eşi Sultan Bulut, çocukları Ahmet ve Zeynep ile annesi Rabia Bulut, taziyeleri kabul etti. Törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ile çok sayıda asker katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun tören birliğince getirilmesinden sonra saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Alanda bulunanlardan helallik alınmasından sonra şehidin naaşı, aile üyeleriyle birlikte askeri uçağa alındı. Şehit Hüseyin Bulut'un cenazesi, defnedilmek üzere ailesinin kararıyla eşinin memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine götürüldü. SAT öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Hüseyin Bulut'un, Uzunada'daki askeri birlikte SAT komando kursiyeri teğmenlere tahrip eğitimi verdiği bildirildi. Bu arada, aynı kazada yaralanan Kursiyer Teğmen Yunus Emre Toraman'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Urla Uzunada'daki askeri birlikte eğitim sırasında dün meydana gelen kazada, bomba tahrip öğretmeni Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut şehit olmuş, Kursiyer Teğmen Yunus Emre Toraman yaralanmıştı. AA

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