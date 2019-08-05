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5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İzzet ve şeref Kur’an’da

05 Ağustos 2019, Pazartesi 20:00
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “İzzet ve şeref arıyorsan, Kur’an’da mümkün, izzet ve şerefimizi elimizden alacak tutum ve davranışlardan kaçınmak ve korunmak istiyorsak, yine kaynağı Kur’an-ı Kerimdir” dedi.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, “Cenab-ı Hak’tan niyazımız, Kur’an-ı Kerim sayesinde şeref bulan ve yücelen toplumlar arasına bizleri de dahil eylesin, Kur’an-ı Kerim’in sunduğu şereften, izzetten nasiplenmeyen topluluklar arasına girmekten de bizleri korusun. İzzet ve şeref arıyorsan, Kur’an’da mümkün, izzet ve şerefimizi elimizden alacak tutum ve davranışlardan kaçınmak ve korunmak istiyorsak, yine kaynağı Kur’an-ı Kerimdir” dedi.

30 öğrenci hafızlık icazetini aldı

Ne zaman bir hafızlık icazet törenine iştirak etse kendi hafızlık günlerini hatırladığını ifade eden Maşalı, “Hafız olan kişinin hayatında bu dönem, belki de en önemli dönüm noktasıdır. 13 yaşında ben de hafızlığımı tamamladım ama hafız olduğum gün, hafızlığın hayatımda bu derece etkili olacağı aklıma gelmezdi. İmam Hatip Lisesi’nde (İHL) okudum, ülkemizde gerçekleştirilen hafızlık yarışmalarına katıldım ve hafızlık sayesinde ilk defa yurtdışına çıktım” dedi.

Hafızlık sayesinde Kabe’yi ziyaret ettik

Bu sayede İran’a ve S. Arabistan’a gittiğini aktaran Maşalı, “Hafız olmanın, bir gencin hayatında nasıl bir dönüşüm sergilediğini ve hayatına nasıl şekil verdiğini ifade etmek için bütün bunları anlatıyorum. 1990’da, Suudi Arabistan’da ülkemizi temsilen hafızlık yarışmasına katıldım. Kabe-i Muazzama’nın etrafını polisler çevirdi ve yarışmaya katılan, dünyanın dört bir yanından gelen bütün hafızları topladılar, Kabe’nin kapısını açtılar ve içeriyi ziyaret etme imkânı sundular. Yarım saate yakın Kabe-i Muazzama’nın içinde kalıp, ibadet ettik ve bütün bunlar Kur’an-ı Kerim ve hafızlık sayesinde oldu. Fakat siz hafız olmadan, ‘Ben zenginim, dünyanın parasını vereceğim. Haydi bana Kabe-i Muazzama’yı tahsis edin de namaz kılacağım’ deseniz, hatta dünyaları verseniz de o kapıyı açtıramazsınız. Allah’a şükürler olsun, hafızlık sayesinde Cenab-ı Hak o imkânı sundu.” diye konuştu.

AA

Etiketler: Kur'an-ı Kerim, hafızlık, talebe, İstanbul, Kabe, Fatih Camii
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