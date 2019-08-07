Jandarma ve MİT ortak operasyonla askerleri yaralayan teröristi etkisiz hale getirdi

Şırnak'ta iki jandarma personelini yaralayan teröristlerden biri daha Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 26 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma yol arama noktasında iki jandarma personelini yaralayan PKK/KCK terör örgütünün sözde Cudi cephesine bağlı teröristleri takibe aldı. Ortak operasyon sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri daha Cudi Dağı'nda etkisiz hale getirildi. Söz konusu PKK'lı teröristlerden biri 28 Temmuz'da Şırnak İl Jandarma Komutanlığının düzenlediği operasyonla Cudi Dağı bölgesinde etkisiz hale getirilmiş, yardım ve yataklık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklanmıştı. *** Gri listedeki bir terörist daha etkisiz hale getirildi Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca 20 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, gri listede yer alan Sezer Işık olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl Karlıova kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca, 20 Temmuz'daki operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 300 bin TL ödülle Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kawa" kod adlı Sezer Işık olduğu tespit edildi. AA

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