Kadıköy Anadolu Lisesindeki tepki çeken 'etkinlik' hakkında inceleme

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kadıköy Anadolu Lisesindeki "etkinliğe" ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, lisede yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında yapılan "simit atma etkinliğine" değinildi. Açıklamada, "Kadıköy Anadolu Lisesinde, yeni eğitim öğretim yılı açılış töreni sırasında 'Liseye yeni başlayan öğrencileri karşılama' adı altında gerçekleştirildiği ifade edilen söz konusu 'etkinlik'le ilgili olarak müdürlüğümüzce inceleme işlemi başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı. AA

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