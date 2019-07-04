Kalın: S-400'ler aktif olarak kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, S-400'lerin yakın bir zamanda teslim edileceğini ve aktif şekilde kullanılacağını açıkladı. Kalın kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında bu silahın savunma amaçlı olduğunu ve tehdit oluşturmadığını vurguladı.

S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatının başlayacağını ve aktif bir şekilde kullanılacağını belirten Kalın, "NATO sistemi içerisinde yer alan güvenlik sistemimize bir tehdit ya da tehlike oluşturacak bir savunma sistemi değildir. Nereye konuşlandırılacağı konusunda çalışmaları Milli Savunma Bakanlığımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ve kuvvet komutanlıklarımız birlikte yürütüyorlar." ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz pazartesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan S-400'lerin ilk partisinin 10 gün içinde gelmiş olacağını ABD Başkanı Donald Trump'a 'açıkça' söylediğini ifade etmişti.

"S-400 ile eşit bile olsa biz Patriot alırız ama eşit olmazsa biz de menfaatimizi düşüneceğiz" ifadelerini kullanan Erdoğan, hafta sonu görüştüğü Trump'ın, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması durumunda yaptırımla karşılaşacağı yönünde bir uyarıda bulunmadığını aktarmıştı.

Ankara ile Washington arasındaki ilişkiler S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınması nedeniyle uzun süredir gergin. Rusya tarafından üretilen sistemlerin Türkiye'de bulunması durumunda güvenlik açığı oluşacağını savunan Pentagon, Türk pilotların F-35 eğitimini de sonlandırmıştı.