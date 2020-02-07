Kamu hesapları şeffaf değil

İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, kamu hesaplarının şeffaf olmadığını ve takip edilemediğini öne sürdü.

Tatlıoğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, ekonomik sorunların giderek derinleştiğini, Türkiye’nin, enflasyon ve faiz oranlarına bakıldığında OECD’de ilk sırada yer aldığını söyledi. Kamu hesaplarının takip edilemediğini iddia eden Tatlıoğlu, “Daha önce örtülü ödenek diye bahsederdik; bugün artık bütün kamunun örtündüğünü görüyoruz. Kamu hesapları, bundan önceki ve olması gereken şekilde bir şeffaflığa sahip değil ve takip edilemiyor, ölçülemiyor. Ölçü olarak verilenlerin de sağlıklı olmadığını belirtmek gerekir. Bu konuda çok ciddi bir makyajlama var.” ifadelerini kullandı. AA

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