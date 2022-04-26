Türkiye Barolar Birliği (TBB), Gezi davasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Gezi davası kararı yargının kara lekesidir” ifadelerine yer verdi.

TBB’nin açıklamasında “Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı demokratik tüm haklarını kullanan insanların ve onları savunan avukatların vazgeçilmez hakkıdır” denildi. Ankara Barosu, Gezi Davası’nda verilen mahkûmiyet kararlarına ilişkin, “Temel hak ve özgürlüklerini kullanan vatandaşlarımızın sanık sandalyesine oturtularak mahkûm edilmesi, toplumun vicdanında kabul görmemiş ve vatandaşlarımızın hukuka olan inancı bir kez daha ağır bir yara almıştır. Yargılamanın her aşaması ve sonunda verilen karar, hukuk tarihimize sürülmüş kara lekedir” açıklamasını yaptı. Haber Merkezi

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