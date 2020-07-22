Kara sularımıza geri itilen 36 sığınmacı daha kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 36 sığınmacı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kalem Adası açıklarında 2 can salında sığınmacıların olduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Ekipler Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 19 sığınmacıyı kurtardı. Denizköy açıklarında da lastik bot içerisinde geri itilen 17 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. *** Çanakkale ve Balıkesir açıklarında da dram vardı Çanakkale'nin Ayvacık ve Balıkesir'in Ayvalık ilçeleri açıklarında 74 sığınmacı kurtarıldı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Ayvacık sahilinden Ege Denizi'ne açıldı. Sahil Güvenlik ekiplerince yerleri belirlenen farklı ülkelere mensup 31 kişinin bulunduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Sivrice Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına alınan bu kişiler, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik karakoluna getirildi. Ekipler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Maden Adası açıklarında da bir grup sığınmacı bulunduğunu tespit etti. Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda ise 43 sığınmacı kurtarıldı. AA

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