Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Covid-19 testi 4 Ocak’ta pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun (80), tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.

Haberi Saadet Partisi’nin sözcüsü Birol Aydın Twitter’dan duyurdu. Paylaşımda şu fiadelere yer verildi: “Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesi’ne, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan genel başkanımızın sağlık durumu iyidir.”

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