Kayyım rektöre tepki büyüyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne eski AKP milletvekili aday adayı Melih Bulu’nun atanmasına tepki gösterirken, “Özgür bir akademi istiyoruz” dedi.

Babacan, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin açtığı hashtag’e destek verirken, şu ifadeleri kullandı: “Üniversiteler özerk olmalıdır. Ülkemizin özgür akademiye, özgür bilim insanlarına ve üretken öğrencilere ihtiyacı var. Bu özgürlük ve üretkenlik, kayyum atamalarıyla sağlanamaz. #KayyumRektörİstemiyoruz. Özgür bir akademi istiyoruz.” 2016 yılında seçilmiş rektör Prof. Gülay Barbarasoğlu’nun yerine danışmanı ve yardımcısı Prof. Mehmed Özkan’ın atanmasıyla başlayan süreç, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle okul dışından bir atamayla devam ediyor. Haliç Üniversitesi rektörü olan Prof. Melih Bulu, gece yarısı yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi rektörü olmuştu.

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