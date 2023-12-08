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9 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Kazanan kim, kaybeden kim?

08 Aralık 2023, Cuma 20:44
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Erdoğan’ın Yunanistan’i ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlişkileri geliştirmeye karar vermişler. Bir de üzerine 10 Yunan Adası için Türk Vatandaşlarına ‘7 günlük’ vize imtiyazı almışlar. Sayın Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e sordun mu, ‘işgal ettiğin ve silahlandırıldığın adalar ne olacak?’ diye” dedi.

Geçtiğimiz yıl (Eylül 2022) Samsun’da Teknofest’te konuşan Erdoğan’ın “Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz” dediğini de hatırlatan Uysal, “Erdoğan’a soruyorum; İktidarınızda 20 adamız, kayalıklarımız işgal edilmişken, işgal edilen adalar bir taraftan silahlandırılıp bir taraftan da yerleşime açılırken siz buna miting meydanlarında ‘eyyy’ çekmekten başka ne yaptınız? Daha önce kinaye ile hatırlattığın İzmir’in, 9 kilometre uzağında, Koyun Adası’nda 2004’ten beri Yunanistan askeri konuşlu! Bu durumda kazanan kim, kaybeden kim Sayın Erdoğan?” diye sordu.

Bursa - M. Yasin Aydın

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