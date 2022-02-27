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27 ŞUBAT 2022 PAZAR - YIL: 53

Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat mağdurlarıyla bir araya geldi

27 Şubat 2022, Pazar 14:03
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Helalleşme Buluşması" kapsamında 28 Şubat mağdurlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, 28 Şubat ile Sivas, Maraş ve Roboski katliamlarına ilişkin de ‘helalleşme’ vurgusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada "Türkiye’ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet, benim en büyük başarım olacak inşallah" dedi.

Kılıçdaroğlu toplantıda şu açıklamaları yaptı:

"Birkaç ay önce “helalleşme” dedim. Helalleşme derken hem şahsi, hem ana muhalefet lideri olarak kurumsal, hem de geleceğin iktidarı olarak yöneteceğimiz devlet adına konuştum. Artık umuyorum ki, kastedilenin ne olduğunu herkes anladı."

"Amacımız bu milleti barıştırmaktır. Bu milleti ayrıştıranlar, kavga ettirenler kendilerine saraylar yaptılar. Kavgada taraf olanlara ise sefalet ve perişanlık kaldı. Ve sonuçta ülke maalesef geçmişe takılıp kaldı, hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz."

"Ülkemiz zenginleşemiyor. Ülkemizin çocukları ailelerini terk edip, geleceğini dışarıda arıyor. Son 10 yılda ülkeyi 700 bine yakın insan terk etti. En parlak beyinlerimiz, geleceğimiz, evlatlarımız niçin geleceklerini dışarıda arasınlar?"

"Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim: 'Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşımdan sonra neyleyim ben sarayları, uçakları…Mütevazı hayatım bana hayli hayli yetiyor. Aslında Türkiye’ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet, benim en büyük başarım olacak inşallah…'

"Sevgili dostlarım, Helalleşme gereği, medyaya haber vermeden çok sayıda ziyaret yaptık. Bu konuda kimseye bir şey söylemedik ama bu süreçte kalbi kırılmış insanlarla buluştum. Neleri düzelteceğimizi anlattım. Liste o kadar uzun ki…Ayrıca bilmenizi isterim."

"Daha çok kişiyi ziyaret edeceğim. Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurları var bu salonda. Onların karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Ben de fişlendim ve mahkemede hakkımı aradım."

- 28 Şubat mağdurları ile de barışacağız;

- 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz.

- İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette.

- Roboski ile helalleşeceğiz.

- Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz.

- Diyarbakır hapishanesi mahkûmlarıyla helalleşeceğiz.

- Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz.

- Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz.

- “Bir solcu - bir ülkücü” diyerek katlettikleri gençlerimizin aileleri ile de helalleşeceğiz.

Euronews Türkçe

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat, mağdur
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