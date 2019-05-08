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8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Kemal Öztürk: Yazılarıma ara verdim

08 Mayıs 2019, Çarşamba 19:27
Eski Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk Yeni Şafak'taki yazılarına ara verdiğini açıkladı.

Öztürk, yaşanan süreci ve alınan kararı 'Yayın politikası ve yazılarım arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle...' şeklinde özetledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önce 'YSK kararı, uzun yıllar çok tartışılacak' ifadelerini kullanan ve bu tartışmalı karar sonrasında yaşananları kaleme aldığı yazısının kısa tanıtımını ''Sadece #İstanbul seçimlerini değil, tüm siyaseti etkileyecek bir hava oluşmaya başladı. Ekrem İmamoğlu, başkanlığı elinden alınmış mağdur bir siyasetçi olarak, daha da önemli bir siyasi figür haline geldi. Detaylar yarınki yazımda...'' şeklinde yapan Öztürk daha sonra gazetesi ile yaşadığı görüş ayrılığını ve devamında gelen ayrılık kararını kamuoyu ile paylaştı:

 ''Bir çok yerden gelen yoğun sorular nedeniyle bir açıklama yapmam gerekti: Yayın politikası ve yazılarım arasındaki görüş ayrılığı nedeniyle yaşanan sorun yüzünden gazetem @yenisafak da yazılarıma ara verdim. Bunun her iki taraf için de daha uygun olacağını düşündüm. Saygılarımla''

 

Etiketler: kemal öztürk
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