Keyfî gazete yasağını mahkeme iptal etti

Gazetemizin kendilerine verilmemesi üzerine mahkemeye başvuran iki hükümlü verdikleri hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme keyfi uygulamalara karşı emsal olacak bir karar vererek yasağı kaldırdı.

Bir İnfaz Hâkimliği bazı cezaevlerinde Yeni Asya gazetesine uygulanan keyfi yasaklara emsal olacak bir karar verdi. Kendilerine gazetemiz verilmeyen iki hükümlü İnfaz Hâkimliğine itirazda bulundu. Yapılan itirazı değerlendiren mahkeme dosyayı inceleyerek gazetemize yönelik iddiaların varsayımdan ibaret olduğunu belirtti ve Yeni Asya’nın cezaevi tarafından yasaklanması kararını kaldırdı.

Keyfi yasağa iptal

Cezaevinde bulunan iki hükümlü kendilerine Yeni Asya gazetesi verilmemesine itiraz etti. Bu itirazı değerlendiren T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Müdürlüğü Eğitim Kurulu Başkanlığı “cezaevi güvenliğini ve düzenini tehlikeye düşürdüğü” gibi asılsız ve keyfi bir gerekçeyle hükümlülere gazetemizin verilmemesi kararı aldı. Bunun üzerine karara itiraz için üst mahkemeye başvuran hükümlüler haberleşme haklarının ihlâl edilmesine yönelik verdikleri hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme Eğitim Kurulu Başkanlığı kararının iptaline hükmetti.

Güvenliği tehlikeye sokacak birşey yok

Dosyayı inceleyen mahkeme inceleme sonucunda vardığı hükmü, şu cümlelerle belirtti; “Bahse konu gazetelerin bahse konu muhtelif sayılarının hâkimliğimizce incelenmesi neticesinde, gazetede yer alan haber ve yorumların, hükümlü ve tutukluların şifreleme veya gizli haberleşme yoluyla örgütsel bağlarının güçlendirilmesini amaçladığına yönelik somut bulgulara rastlanmadığı, gazetenin, terör örgütü üyeliği veya bu örgütlerin faaliyetleri kapsamında işlenen suçlar ile örgütlü suçlardan hüküm giyen ya da tutuklananlar tarafından iletişim ve propaganda maksadıyla kullanıldığına dair somut, şüpheye yer vermeyecek şekilde bir denetimin yapılmadığı, bunun sonucunda iddianın varsayım düzeyinde kaldığının hâkimliğimizce değerlendirildiği, bu nedenle de kurum güvenliğini tehlikeye düşürecek bir husus bulunmadığı gerekçeleriyle şikâyetin kabülüne, ..... tarih ve ...... sayılı kararın iptaline dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir. (...)” İstanbul - aa