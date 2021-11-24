KHK’lı öğretmenlere özel okul da yasak

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra ilân edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lar ile kamu görevinden ihraç edilen öğretmen sayısı yaklaşık 35 bin civarında.

İhraç edilen ve işsiz kalan öğretmenler için özel okullarda çalışma kapısı da kapalı. Oysa, KHK’yla kamu görevinden atılan doktorlara 2018 Kasım’ında yapılan düzenlemeyle özel hastanelerde çalışma imkânı verildi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, konuyu defalarca Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. Gergerlioğlu’nun verdiği soru önergesine, Millî Eğitim Bakanı Prof. Mahmut Özer’den cevap geldi. Independent Türkçe’nin haberine göre, Bakan Özer’in cevabında, KHK’lıların terör örgütü üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı olmama şartı nedeniyle bir daha kamu hizmetinde doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri belirtilerek, KHK’lıların Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki özel eğitim kurumlarında görev yapamayacakları da ifade edildi. Haber Merkezi

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