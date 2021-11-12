KHK’lının engelli çocuğuna aylık yok

Hatay’da babası KHK’lı olan yüzde 70 engelli çocuğa ‘engelli aylığı’ bağlanmadı, annesi Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) başvurdu, ancak ret kararı geldi. Ombudsman’a bu durumu soran HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na “başvuru yapılmadı” denildi.

Gergerlioğlu, tepki gösterdi. Gergerlioğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Yalan dolan kırk yalan. @TRombudsman ! Bütçe görüşmelerinde @TRombudsman ‘a KHK’lının çocuğuna engelli aylığı verilmemesini sormuştum. @TRombudsman da “böyle bir başvuru yoktur” demişti! Ailenin resmî başvurusunu ve RET cevabını milletimizin takdirine sunuyorum!” Gergerlioğlu’nun medyayla paylaştığı annenin mesajı ise şöyle: “Evet. Yüzde yetmiş engelli çocuğumun 2022 engelli aylığı ödemesinin yapılmaması nedeni ile başvurmuştum. Eşim KHK’lı diye vermiyorlardı. Sonuç ret geldi.” Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 170

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.