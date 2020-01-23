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23 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Kimse yargıya talimat veremez

23 Ocak 2020, Perşembe
Gelecek Partisi Adalet Politikaları İzleme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yargıya yönelik sözlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Gelecek Partisi Adalet Politikaları İzleme Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle: “Daha önce de dış politika zemininde yargının araçsallaştırılması, hukuk metinlerinin yetersizliğin sonucunun “yargıca” yüklenmesi veya TBMM’ce Türkiye vatandaşlarının haklarının korunması için yetkisi kabul edilen AYM’nin kararları ile AİHM kararlarının boşa çıkartılması örneklerinde olduğu gibi, bu kez de Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nin bir sanık hakkında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs”ten verilen müebbet hapis cezasının kaldırılıp beraat kararı verilip sanığın tahliye edilmesinin ardından sayın Cumhurbaşkanının, “…Bu yargı camiamız için gerçekten çok çok üzücü bir adım olmuştur ve ilginç olan şey şu, tabiî bunların hepsinin talimatlarını da verdik… Kararı veren kişi veya kişilerin de FETÖ’cü olması bu işin nerelere vardığını gösteriyor…” şeklindeki açıklaması, hukuk ve yargı sistemimize onulmaz yaralar açtıracak oldukça vahim gelişmelere bir yenisinin daha eklendiğini ortaya koymaktadır.”

Hukuk devleti askıya alınıyor

Açıklama şöyle devam etti: “Son zamanlarda gerek yerel, gerekse uluslar arası yargı makamlarının kararlarından sonra “Talimatlarımızı verdik, hamlelerimiz olacak” tarzındaki açıklamalar yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını ortadan kaldırdığı gibi, yargıya olan güveni de temelden sarsmaktadır. Bu tür açıklamalar, Yürütme organının Yargı organı üzerindeki tahakkümünü ortaya koymakla birlikte, talimat vererek hâkimleri görevden aldırmak; kuvvetler ayrılığının ve hukuk devletinin de askıya alınması demektir.”

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Son sözü Yargıtay söyleyecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski korgeneral Metin İyidil ile ilgili son sözü nihaî merci olan Yargıtay’ın söyleyeceğini bildirdi. ‘FETÖ’ darbe girişimine ilişkin yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbede mahkûm olan, istinaf sürecinde tahliye edilen, buna itiraz üzerine de tekrar tutuklanan İyidil ile ilgili soru üzerine Bakan Gül, yargıya intikal eden konuyla ilgili söz söylemesinin doğru olmayacağını belirtti. Yargı sürecinin saygıyla beklenmesi gerektiğine işaret eden Gül, “Nihai merci Yargıtaydır, Yargıtay son sözünü verecektir. Devam eden bir süreçle ilgili, bir hukukçu olarak söz söylemem, yorum yapmam doğru değil. Yine HSK’nin idari soruşturması devam ediyor. O süreçle ilgili daire, ilgili yetkililer takip ediyorlar. Süreci sürdürüyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - aa

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