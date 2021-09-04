Kiracı-ev sahibi uyuşmazlıkları arttı

Emlak sektörü uzmanları, kiralardaki artışın taraflar arasındaki uyuşmazlıkları arttırdığına dikkat çekerken, özellikle kira uyarlama davalarının artmasını bekliyor.

İstanbul başta olmak üzere özellikle büyükşehirlerde yaşanan kira artışları, sokaktan Twitter’a kadar her ortamın gündemini meşgul ediyor. İstanbul’un bazı popüler ve merkezi semtlerinde kira artış oranları yüzde 200 ila 300 oranlarına ulaşmış durumda. Anadolu şehirlerinde de kira artışları dikkat çekici şekilde yükseliyor. Bu tırmanış, özellikle kiracı olanları ve yeni kiralık ev arayanları kara kara düşündürürken beraberinde kiracı ve ev sahibi uyuşmazlıklarını arttırıyor. Independent Türkçe’nin haberine göre, kiralarda yaşanan yüksek artış, ev sahibi ve kiracı uyuşmazlıklarını arttırdı ve taraflar bilgi almak için avukatlara, emlakçılara başvuruyo.

Avukatlara başvurular daha çok ev sahiplerinden

Avukat Yankı Büyüksezer, son dönemde yüksek kira artışı istediği halde bunu kabul etmeyen kiracısına karşı “Kira uyarlama davası” açmak veya evinden çıkarmak isteyen ev sahiplerinden avukatlara yapılan başvuruların arttığını belirtti. Sadece kendisine bir hafta içinde bu şekilde iki başvuru geldiğini belirten Büyüksezer, “Başvuranlardan biri kiracısının 3800 lira ödediğini ancak 6 bin lira ödemesini istediğini belirterek dâvâ açmak istediğini belirtti. Kendisine yaptığının doğru bir şey olmadığını söyledim” dedi. Avukatlara genellikle dâvâ açmayı planlayanlar giderken sadece hakları konusunda bilgi almak isteyen ev sahipleri ve kiracılar daha çok emlakçılara akın etti.

Davalar artar

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak ise gerek kiracılardan, gerekse ev sahiplerinden son süreçte çok sorular aldıklarını belirterek, “Önümüzdeki dönem ev sahibi - kiracı dâvâları, özellikle de kira uyarlama davaları artar” dedi. Emlakçı Hikmet Toraman da yaşadıkları uyuşmazlığa dair bilgi almak için gelen çok sayıda kiracı ve ev sahibi olduğunu doğrulayarak, “Dâvâlar arttı ve daha da artacak” diye konuştu.