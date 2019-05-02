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''Kızgın demir basın özgürleşirse ifade özgürlüğü sağlanırsa soğur''

02 Mayıs 2019, Perşembe 15:26
CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Nisan ayı Basın Özgürlüğü Raporunu Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Gazetecilerin Nisan ayını da adliye koridorlarında geçirdiğini ifade eden Çakırözer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dönem, kızgın demiri soğutma dönemidir" açıklamasını hatırlatarak; "Kızgın demir, basın özgürleşirse soğur" ifadesini kullandı.

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Çakırözer, Nisan ayı Basın Raporu’nu Meclis’te düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’nın 31 Mart yerel seçimlerinin ardından “dönem kızgın demiri soğutma dönemidir” dediğini anımsatan Çakırözer,

''Kızgın demir, basın özgürleşirse, ifade özgürlüğü tam anlamıyla sağlanırsa soğur. Bizler ‘kızgın demirin bir türlü soğumadığını’, hatta soğutulmadığını basın ve ifade özgürlüğü mücadelesinde gördük” ifadelerini kullandı. Çakırözer, “2 gazeteci sosyal medya paylaşımı ve kitapları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 7 gazeteci toplamda 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 9 gazetecinin müebbet, 5 gazetecinin ise 71.5 yıl  hapis cezası talebiyle yargılaması devam etti. Savcılar 8 gazeteci hakkında 79 yıl 4 aya kadar varan hapis cezası talep etti” dedi.

''Artık bu tutumdan vazgeçilmesi gerekiyor. Gazetecilere potansiyel suçlu muamelesi tutumuna son verilmesi gerekiyor.'' Çakırözer, sadece gazetecilerin değil akademisyenlerin de ifade özgürlüklerinin ağır baskı altında olduğunu belirterek “Bir bildiriye imza attığı gerekçesiyle 688 akademisyen hakkında dava açıldı.'' dedi.

Etiketler: Basın Özgürlüğü
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