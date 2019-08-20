KKTC Başbakanı: Türkiye'ye güveneceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Bu coğrafyada Türkiye'nin ne kadar büyük ve iddialı olduğunu biliyoruz. KKTC'de bunun rahatlığı içerisinde yolumuza devam ediyoruz. Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Mersin'deki programı kapsamında, Erdemli Kaymakamlığını ziyaret etti. Yöresel kıyafet giyen çocuklar tarafından karşılanan Tatar, kendisini karşılayanlarla selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Tatar, buradaki konuşmasında, Kıbrıs gazileri ve şehitleri sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu söyledi. KKTC'nin Türkiye'yle iş birliği içerisinde bulunduğunu aktaran Tatar, "Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle iş birliği içerisinde. Bu coğrafyada hak ve çıkarlarımızın korunması ve Kıbrıs Türk halkının geleceği için Türkiye ile büyük mücadelemiz devam ediyor. Bu coğrafyada daha güçlü olabilmek için bu mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz." dedi. NTV

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