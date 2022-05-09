"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

KKTC'de hükümeti kurma görevi Ünal Üstel'e verildi

09 Mayıs 2022, Pazartesi 20:00
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Ünal Üstel'e verdi.

Görevlendirmeyi, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 17.30'da UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu ile istişarelerde bulunduktan sonra, Anayasa'nın 106. maddesinin 2'nci fıkrasına dayanarak UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel'i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi." denildi.

Anayasa'nın 106 maddesinin 2'nci fıkrası "Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verebileceğini" içeriyor. Anayasaya göre, Üstel'in kabinesini 15 gün içinde Cumhurbaşkanı'na sunması veya görevi iade etmesi gerekiyor.

Hükümet, 30 Nisan'da istifa etmişti

KKTC'de Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP, DP ve YDP'den oluşan koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.

Tatar, geçen hafta Meclis'te temsil edilen siyasi parti temsilcileriyle görüşerek, hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceğini ve erken seçimin alternatif olmadığını açıklamıştı.

Seçim sonuçları

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimleri UBP yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, Demokrat Parti (DP) yüzde 7,41, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı. Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

Ünal Üstel kimdir?

Üstel, 1955'te Baf'ta doğdu. Orta eğitim ve lise tahsilini Baf Kurtuluş Lisesi'nde tamamlayan Üstel, 1983'te İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu.

1991 Ara Seçimlerinde ve 1993 Erken Genel Seçimlerinde, UBP'den Girne Milletvekili seçilen Üstel, 2003 yılına kadar Girne Milletvekili olarak görev yaptı.

Üstel, 22 Haziran 2001 ve 2 Ekim 2003 tarihleri arasında, Meclis Başkan Yardımcılığı görevini yaparken, 2006'dan 2009'a kadar UBP Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.

19 Nisan 2009 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP'den yeniden Girne Milletvekili seçilen Üstel, 6 Nisan 2011 tarihinde I.Küçük Hükümeti Değişikliğinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı.

Üstel, 28 Temmuz 2013 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde, yeniden UBP'den Girne Milletvekili olarak seçilirken, 4 Eylül 2013'te başladığı KKTC Cumhuriyet Meclisi Meclis Başkan Yardımcılığı görevini, 9 Ekim 2015 tarihine kadar yürüttü.

7 Ocak 2018 Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde UBP Girne Milletvekili olarak seçilen Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı İdare Amiri olarak görev aldı.

Üstel, 22 Mayıs 2019'te kurulan UBP- Halkın Partisi koalisyon hükümetinde, Turizm ve Çevre Bakanı olarak görev yaparken, 9 Aralık 2020'de kurulan UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı.

Bu görevi 20 Şubat 2021 tarihinde sona eren Üstel, aynı tarihte Sağlık Bakanı olarak görevlendirildi ve bu görevi 5 Kasım 2021'de sona erdi.

23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde UBP'den Girne Milletvekili seçilen Üstel, 21 Şubat 2022 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

Üstel, 25 Nisan 2022'de kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanlığı görevini sürdürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 59
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyonda Venezuela'yı geçtik

    AKP adaletten sınıfta kalmıştır

    Ukrayna’da 200 kültürel miras zarar gördü

    “Doğru yolda gidenin işi her zaman yürür”

    Haiti'de kaçırılan 8 Türk vatandaşıyla ilgili son durum?

    Ev kiraları son bir yılda 5 kat yükseldi

    Sığınmacı meselesi kaynağında çözülmeli

    Kredi borçları artıyor

    Sebze enflasyonu yüzde 178

    Karpuz üreticisi de zorda

    İktidarın asgari ücrette ne dediği belli değil

    2 yıl aradan sonra ilk umre heyecanı

    Son 24 saatte 1542 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi vefat etti

    İslam dünyasının birliğe ihtiyacı var

    İstanbul’da konut fiyatları % 147 arttı

    '1 litre atık yağ döktüğümüzde 1000 ton deniz suyunu kirletiyoruz'

    Mescid-i Aksa Müslümanlarındır

    İŞKUR: İşsiz sayısı arttı

    '12 milyon insanın bir sonraki öğünü belirsiz'

    384 kâtiplik için 3 bin 233başvuru

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kemalist rövanş
    Cevher İLHAN

    Yine kumpas ve komplolar…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Özür” dileyip “helâlleşmenin” yolu
    Genel

    AKP adaletten sınıfta kalmıştır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Siyâsî kanaatlerle Nur’lara soğuk bakmak yanlıştır!”
    Faruk ÇAKIR

    Göçenler ve kalanlar
    Muzaffer KARAHİSAR

    Asr-ı Saadetten bir levha: Hz. Hubeyb Bin Adiy (ra)
    Genel

    Enflasyonda Venezuela'yı geçtik
    Risale-i Nur'dan

    Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâm

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.