Kosova'dan 'yardıma hazırız' mesajı

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Elazığ’da yaşanan deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye destek için hazırız" dedi.

Elazığ’ı vuran 6.8 şiddetinde depremin ardından Türkiye’nin yanı sıra, Kosova da seferber oldu. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi yaptığı açıklamada, “Türkiye hükümeti ve milletinin yanındayız” dedi.

Thaçi yaptığı açıklamada: “Kalplerimiz Elazığ depreminde yaralanan ve hayatını kaybedenlerin aileleri ile birliktedir. Bu zorlu günlerde Türkiye hükümeti ve milleti ile birlikteyiz, Kosova acil duruma müdahale ekiplerini göndermek için hazırdır” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de Kosova Ordusu’nun (FSK) Türkiye’de yaşanan deprem için göreve hazır olduğunu belirtti.