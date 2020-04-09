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9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Küçük esnaf için DP’den kampanya

09 Nisan 2020, Perşembe 01:01
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisi tarafından düzenlenen bir kampanyayı kamuoyuna tanıttı.

Uysal, Demokrat Parti tarafından küçük esnaf için yeni bir kampanya başlattıklarını söyleyerek “Partililerimizden başlayarak temennimiz, bu zor şartlarda mahallemizdeki esnafımıza, bakkala, manava, kasaba, nalbura sahip çıkılması” dedi.

Ülkemiz için zaten yaşanmakta olan ekonomik krizin, bir de salgına bağlı önlemler vesilesiyle daha da derinleşeceğinin göründüğünü ifade eden Uysal, “Gelirleri küçülen, derdi sıkıntısı büyüyen ve zaten uzun yıllardır küresel, zincir market ve markalara yem edilen küçük esnaf için de, stok imkânı olmayan, elde avuçta bulunanı mahallelisi mağdur olmasın diye seferber eden, enflasyona komşusunu, mahalle eşrafını ezdirmeyen, yoklukta ‘hallederiz’ diyebilen küçük esnaf için de önlem alma vakti” diye konuştu.

Gültekin Uysal açıklamasında şunları söyledi: “Demokrat Parti olarak bugün hep beraber  ‘Küçük Esnafa Destek Ol’ diyoruz. Partililerimizden başlayarak temennimiz, bu zor şartlarda mahallemizdeki esnafımıza, bakkala, manava, kasaba, nalbura sahip çıkılması. Bir çağrıda bulunuyor ve Demokrat Parti olarak bir kampanya başlatıyoruz; Küçük Esnafa Destek Ol Türkiye.”

Ankara – Fatih Karagöz

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