"Külfeti millete, sefası sizinkilere"

DP Lideri Uysal, Erdoğan’ın “Ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre külfetine de beraberce katlanacağız” sözünü eleştirerek, “Külfeti zaten millet çekiyor, sefasını sizinkiler sürüyor” dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre külfetine de beraberce katlanacağız” sözüne tepki gösterdi. Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanı’na bir veri ile durumu anlatalım! Türkiye’de 1-5 milyon $ serveti olan 80.944, 5-10 milyon dolarlık serveti olan 7.453, 10-50 milyon $ serveti olan 4.779, 50-100 milyon $ serveti olan 440 zengin, 100-500 milyon $ serveti olan 282 süper zengin ve 500 milyon $ ve üzerinde serveti olan 45 ultra süper zengin var” dedi.

Kurduğunuz sistem adaletsiz!

Uysal, sözlerine şu şekilde devam etti: “Daha anlaşılabilir bir dille; Sayın Cumhurbaşkanı, millet tek bir asgarî ücretle (tam alabilirse) geçinmeye çalışırken devr-i iktidarınızda sırf sizden diye 3-4 “ballı” maaş alan var. Yani ülkenin kazancından hep birlikte istifade edemiyoruz. Gelir adaletsiz, vergi adaletsiz, fırsat adaletsiz... Nitekim iktidarınızın adı “adalet” olsa da kurduğunuz sistem adaletsiz! Külfeti zaten millet çekiyor, sefasını sizinkiler sürüyor. Daha ne istiyorsunuz? Bulabilirse bir lokma ekmek bulan vatandaş onu da mı size versin? Yastığın altında ne varsa aldınız şimdi kursağına dadandınız!