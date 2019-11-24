‘Külliye’ye kim gitti?’ tartışması büyüyor

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan “Saray’da Erdoğan ile görüşen CHP’li” yazısının kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu açıkladı.

Londra’da tedavi gören Rahmi Turan önceki gün kaynağının kendisine o ismin Muharrem İnce olduğunu söylediğini açıklamıştı. Turan dün de kaynağının gazeteci Talat Atilla olduğunu söyledi. İddiaya cevap veren Muharrem İnce, “Kanıtlanırsa Taksim’de kendimi yakarım” dedi. İnce, daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce, şunları kaydetti: “Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım. İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz.” Turan, daha sonra da Habertürk yayınına bağlanarak şunları söyledi: “Ben kaynağa güvendiğim için inandım ve yazdım, ama hata yapmıştım, pişman oldum. Burada yanlış olan bir şey var. Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı haklıdır. Ben de bunu düzeltmek için gerekeni yapacağım, gazetemde yazacağım. Her insan hata yapar, ben de hata yaptım ve gerekeni yapacağım.”