Kur’ân-ı Kerîm’e gönülden teslim olmalı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Kur’Ân-ı KerÎm’e karşı insanların en önemli görevlerinden birinin ona gönülden teslim olmak olduğunu ifade etti.

Hafızlık eğitimini tamamlayan 74 hafızın icazet merasimi Fatih Camii’nde gerçekleştirildi. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Kur’ân-ı Kerîm’in Allah’ın insanlara en büyük armağanı olduğunu belirtti. Yılmaz, Kur’ân-ı Kerîm’e karşı insanların en önemli görevlerinden birinin gönülden teslim olmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Onu okumak, öğrenmek, anlamak, yaşamak ve yaşatmak inananlar için en önemli vazifeler cümlesindendir. Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını hıfzederek öğrenmek, hamil-i Kur’ân olmak, ümmetin eşrafından, en değerlilerinden olmak demektir. Hafız olan bu kardeşlerimiz, Kur’ân deryasının kenarına gelmişlerdir. Kur’ân deryasından derleyecekleri zinetler ve güzelliklerle hem kendilerine hem ümmete ömürleri boyunca hediyeler, atiyeler sunacaklar ve inşallah milletimiz için ardından gidilecek insanlar olacaklardır. Duâmız ve niyazımız bu hafız kardeşlerimizin hamil-i Kur’ân olduktan sonra âlim-i Kur’ân olmalarıdır. Daha sonra öğrendikleri Kur’ân bilgisini hayata taşımaları, amil-i Kur’ân olmaları ve Kur’ân ahlâkıyla ahlâklanmalarıdır. Nihayet her birinin hayatları boyunca dai-i Kur’ân olmalarıdır. Kur’ân dâvetçisi olmaları, insanları Kur’ân’a çağırarak insanı bu dünyada capcanlı dipdiri kılan özelliğiyle buluşturmalarıdır.”

Kitap ve kalemle yükseliriz

İstanbul Müftülüğünün düzenlediği “Sabah namazı buluşmaları”nın finali Çamlıca Camisi’nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okumanın ve öğrenmenin önemine değinerek “Allah Resulü Efendimiz bütün insanlığa şu mesajı verdi, ‘Benim ümmetimin gençlerinin, çocuklarının, benim ümmetimin mensuplarının elinden kitap ve kalem düşmeyecek.’ Asırlar boyunca bu ümmetin çocuk ve gençlerinin elinden kitap kalem düşmediği zamanlarda hep yüceldik, hep yükseldik. Ama kitap ve kalem, öğrenmek, öğretmek bizden uzaklaşınca bu ümmet geriledi, zayıfladı. İnşallah bugün elinde kalem ve kitap olan öğrenme ve öğretme peşinde olan gençlerimiz var, umutluyuz” şeklinde konuştu. Vatandaşlar, programın ardından camiyi gezdi.