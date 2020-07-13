Kurban kampanyamıza ilgi devam ediyor

Her yıl, Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı’nın ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen kurban faaliyeti kampanyası bu yıl da okuyucularımızın desteğini bekliyor.

Afrika’ya kurban köprüsü: Kurban bağışlarına ihtiyaç koronayla daha da arttı

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla vatandaşlarda kurbanlık telaşı başladı. Uzun yıllardan beri sistemli bir şekilde kurban hizmetini veren Yeni Asya Vakfı, yurıtiçinde olduğu gibi, kurban faaliyetlerini Avustralya Nur Vakfı kanalıyla; Sudan, Somali, Etiyopya gibi belirli ülkelerinde de gerçekleştiriyor.

Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, okuyucularımıza ve vatandaşlarımıza vakıf olarak kurban ibadetlerinde yardım ettiklerini, hem de Afrika’daki insanlar için yılda en az bir kere de olsa hayır işlendiğini ifade etti.

‘Başkasına vekâlet vermedik’

Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, bu organizasyonun yönetim kurulunun görevlendirdiği kişiler tarafından yapıldığını vurgulayarak, “Türkiye’de Yeni Asya Vakfı olarak bir başkasına vekalet vermedik. Bu yönde gelen taleplere de okuyucularımız ve vatandaşlarımız itibar etmesin. Vakfımızca toplanan kurban bedellerini yine vakfımızın ilan ettiği hesap numalarına online olarak yatırılmalı. Vakfımızın hesap numalarının haricinde hiçbir hesap numarası bize ait değildir. Okuyucularımız ve vatandaşlarımız buna dikkat etmelidir” dedi. Okuyucularımıza ‘Yeni Asya’dan ikinci 50.yıl’ kampanyasına olan katılım ve ilgiden dolayı teşekkürlerini sunan Atik, kurban kampanyasına da aynı ilgi ve desteği beklediklerini vurguladı. Atik, geçen yıl kurban bağışı için 3 bin civarında başvuru olduğunu belirterek şu anki katılımdan memnun olduklarını ifade etti. Atik, “Okurlarımızdan daha çok çalışmalarını, daha çok destekte bulunmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul - Yeni Asya