Kutlular Ağabey iyileşiyor

Bayramın 1. günü yüksek ateş ve zatürre başlangıcı sebebiyle hastaneye kaldırılan Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular’ın sağlığı iyiye gidiyor.

Kutlular’ın yükselen ateşi normale dönerken, doktorlar tedavi sürecinin iyiye gittiğini, Kutlular’ı tedbiren bir iki gün daha hastanede müşahade altında tutacaklarını açıklamıştı. Yeni Asya Yönetim Kurulu Sekretaryası Sabahattin Boyacı, “Çok şükür Mehmet Kutlular Ağabeyimizin sıhhatinde endişeye mahal verecek bir durum yok. Yapılan müdahaleler sonucu ateşinin normale döndüğünü, tahlillerinin iyi ve tansiyonunun normal olduğunu öğrendik. Doktorlar, daha itinalı bakılması için tedavisinin hastanede yapılmasının faydalı olacağını belirtti ve özel bir odada gözetim altındadır. Yoğun bakımlık bir durum söz konusu değildir. Allah’tan ağabeyimize âcil şifalar vermesini diliyoruz. Ailesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kutlular Ağabeyimizi tanıyanlardan da duâlarını bekliyoruz” dedi. İstanbul – Yeni Asya

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