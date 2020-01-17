Kutuplaşma seçmeni sıktı

Prof. Dr. Murat Güvenç, seçmenin siyasÎ kutuplaştırılmadan sıkıldığını ve siyasÎ yelpazede merkezde toplandığını söyledi.

Kadir Has Üniversitesi tarafından her yıl yapılan ‘Türkiye Eğilimleri’ araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Murat Güvenç, seçmenlerin siyasi yelpazede merkezde toplandığını savundu.

Merkezdeki yoğunlaşmayı, ‘seçmenin, partisinin hizasından çıkması’ olarak okuyan Güvenç, “Bu durum, partilerin artık söz konusu seçmen grubunu kontrol edemediği, ideolojileriyle seçmeni etkileyemedikleri anlamına gelir. Siyasi yelpazenin ortasındaki seçmen, bütün siyasi görüşlere biraz eşit uzaklıkta olan medyan seçmen türünü ortaya çıkarıyor” yorumunu yaptı. T24’ün haberine göre, seçmenin siyasi kutuplaştırılmadan sıkıldığı ve gençlerin ailelerinin izlediği çizgiden gitmediği sonucuna varan Güvenç, “Bireyselleşme söz konusu. Seçmenler farklı farklı siyasî partilere oy verseler de birbirlerinden çok farklı düşünmüyorlar. Siyaset ‘merkez kaç’ yapısından ‘merkez kap’ yapısına gelmiş durumda. Kim bu merkezi kaparsa siyasete o yön verir. Yeni partilerin de bu bağlamda bir şansları var” diye konuştu.

Yüzde 38: Yargı siyasallaştı

Araştırmaya göre Türkiye’de siyasal kutuplaşma olduğunu düşünenlerin oranı (yüzde 50,8), olmadığını düşünenlerin oranına (yüzde 49,2) çok yakın. Yargının siyasallaştığını düşünenlerin oranı ise 2018 yılında yüzde 30,8 iken, 2019’da 38,7’ye yükseldi. Araştırmaya katılanların yüzde 30,7’si Türkiye’de demokrasinin zayıfladığını düşünürken, yüzde 29,8’i Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde olan bir ülke olduğuna dair görüş bildirdi.

Cumhur 50’nin altında

Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı araştırmada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen destekte düşüş var. 2017’de 49,7 olan Erdoğan’a destek oranı 2018’de yüzde 33,6 olarak gerçekleşirken, 2019’da ise yüzde 30,9’da kaldı. ‘Erdoğan’ı desteklemiyorum’ diyenlerin oranı 2019’da yüzde 41,3 olarak belirlendi. Bugün seçim olsa katılımcıların hangi partiye oy verecekleri de araştırmanın sonuçlarında yer aldı. Buna göre AKP, en son genel ve yerel seçimlere göre yaklaşık yüzde 2,5’luk bir kayıp yaşadı. MHP’nin barajı geçemediği görülürken AKP ve MHP toplamı da yüzde 50’yi bulamıyor. Araştırmaya göre kararsızlar dağıtılınca AKP yüzde 40,2, CHP yüzde 33, HDP yüzde 9,2, MHP yüzde 8,3, İYİ Parti de yüzde 8,1 oy alabiliyor.