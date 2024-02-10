Kutuplaşmayı demokrasi ile önleriz

Yerel seçimler yaklaşırken, siyasî ve toplumsal kutuplaşmanın arttığına dikkati çeken TÜSİAD başkanı turan, “kutuplaşmayı daha çok demokrasiyle önleriz” dedi.

Adalete güven güçlendirilmeli

Siyasetteki gerilimi ve toplumsal kutuplaşmayı önlemenin bilen en etkili yolunun demokratik süreçlerin daha iyi işletilmesinden geçtiğini vurgulayan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, hukukun üstünlüğünün tesis edilmesinin önemine dikkati çekti. Turan, “Adalete olan güven güçlendirilmeli” dedi.

AB standartlarına uyulmalı

TURAN, “Haklar ve özgürlükler, eşit yurttaşlık, denge ve denetleme mekanizmaları, siyasal hayata katılım, hukuk, adalet gibi başlıklarda ilerleme sağlamak gerekiyor. Bu sebeple AB standart ve referanslarına uygun hareket etmeliyiz” diye konuştu.

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Kutuplaşmayı demokrasiyle önleriz

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Siyasetteki gerilimi ve toplumsal kutuplaşmayı önlemenin bildiğimiz en etkili yolu, demokratik süreçlerin daha iyi işlemesinden geçiyor.” dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) seçimli olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi. artı gerçek’in haberine göre, bir dönem daha görevini sürdürecek olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, buradaki konuşmasında, siyasete ve demokrasiye dair mesajlar verdi. Turan özetle şunları söyledi:

“Siyasetteki gerilimi ve toplumsal kutuplaşmayı önlemenin bildiğimiz en etkili yolu, demokratik süreçlerin daha iyi işlemesinden geçiyor. Haklar ve özgürlükler, eşit yurttaşlık, denge ve denetleme mekanizmaları, siyasal hayata katılım gibi başlıklarda ilerleme sağlamak gerekiyor. Özellikle de hukukun üstünlüğü başlığında. Adalete güven duygusunun güçlü olması için mahkeme kararlarında çelişki olmaması, yargı organları arasında uyumun sağlanması, kararların herkes için bağlayıcı olması, adil yargılanma hakkının mutlaka Avrupa İnsan Hakları Sözleşme standartlarında uygulanması, her düzeydeki mahkeme kararının parçası olduğumuz uluslararası normlara ve sözleşmelere de uygun olması gerekiyor. Ancak tarif ettiğim standart ve referanslara uygun bir adalet anlayışı ile siyasi ve toplumsal gerilimlerin düşürülmesi yönünde ilerleyebilir; yargının hakemliği konusundaki tereddütleri ortadan kaldırabiliriz. Her türlü ekonomik ve siyasi sorunu nasıl olsa bir şekilde çözebiliriz.”

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Büyümenin kriteri

Toplantının açılış konuşmasını ise, TÜSİAD Onursal Başkanı olan Tuncay Özilhan refahın adil dağıtılmasının önemine vurgu yaparak, “Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme, geçim sıkıntısını getirir. Büyümenin kaynağını tüketime, kentsel ranta, verimliliğe katkısı sınırlı projelere dayandırmak doğru değildir. 2024 yılında Türkiye hâlâ gelir adaletsizliği ile mücadeleye devam ediyor” dedi. Bu arada, Yeni seçilen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı bankacı Ömer Aras da “Bu görevi üstlenmem için gösterdiğiniz güvene teşekkür ediyorum. Hakikaten zor bir görev. Özellikle Tuncay Özilhan gibi efsane başkandan sonra görevi devralmak cidden zor” dedi.

Haber Merkezi