Levent Vardar dualarla

EskişEhir Yeni Asya okuyucularından, hizmet içinde fani olmuş, güzide bir Nur talebesi Levent Vardar Cenab-ı Allah’ın rahmetine kavuştu.

45 yaşında kalp krizi sebebiyle ahiret alemine göç eden Vardar, Çarşamba günü toprağa verildi. 1976 yılında doğan Vardar, 1997 yılında Güneydoğu’da askerlik vazifesi anında Gazi olmuş ve Risale-i Nur’la birlikte gazetemizi 2002 yılında tanımış ve tanıdığı günden beri hizmetin içinde ailesiyle birlikte yer alıyor. Eskişehir Yeni Asya temsilcisiydi. Neşriyat hizmetleri ile uğraşan Vardar, virüs salgını sebebiyle gazete bayilerine Hastalar Risalesi dağıtımına vesile olmuş ve Eskişehir’de gazete dağıtımı için son süreçte elinden geleni yapmaya çalışmış ve gazete abonelerinin de bayilerinden gazete almalarını sağlamıştı. Güzide bir Nur talebesi Eskişehir’de hizmet içinde ailesiyle birlikte büyük fedakarlıklarla gazete ve kitap dağıtımına destek olan Levent Vardar, Eskişehir Yeni Asya okuyucularının tabiriyle kahraman, hizmet içinde fani olmuş, güzide bir Nur talebesi. Geçtiğimiz Pazartesi günü, kalp krizi sonucu ahirete göç eden Levent Vardar’ın cenazesi Eskişehir Asri Mezarlığına defnedilmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, Efendimize ve Üstadımıza komşu eylemesini Allah’tan niyaz ediyoruz. Ailesine ve sevenlerine sabr-ı Cemil diliyoruz. Eskişehir - Cemil Said Demirdöğmez

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