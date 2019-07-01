Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili Türkiye'den ilk tepkiler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar "meşru hedef" haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır." dedi.

Oktay, Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Libya’da Hafter'e bağlı illegal milis güçleri tarafından alıkonulan Türk vatandaşlarımızla ilgili olarak ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgi ve direktifleri doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı, Libya Büyükelçiliği ve ilgili tüm birimlerle gerekli çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü söyledi.

Libya’da bulunan Türk vatandaşlarıyla irtibat kurulduğunu, sağlık durumlarının iyi olduğunun bildiren vurgulayan Oktay şunları kaydetti:

"Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye’ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, tüm kurumlarıyla, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın güvenliklerini ve haklarını korumakta kararlıdır."

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'Derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz'

AKP Sözcüsü Çelik, Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulmasıyla ilgili, "6 vatandaşımızı tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Libya halkının kardeşi olduğunu belirterek, tarihten gelen kardeşliklerinin sonsuza kadar devam edeceğini vurguladı.

Libya için hep barış ve huzur dilediklerini anımsatan Çelik, huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için en büyük dostun Türkiye olduğunu bildirdi.

Çelik, Libya'da kanunsuzluğa karşı çıktıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Hafter'in milislerinin kanunsuzluğuna vahim bir adım daha eklendi. 6 vatandaşımızı haydutça bir eylemle tutukladılar. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumeti ise hiç kimse tercih etmemelidir."