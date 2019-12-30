Libya tezkeresi Meclis'te

Türk askerinin Libya'da görev yapmasına ilişkin tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 2 sayfalık tezkerede Libya'daki gelişmelerin bölge için tehdit olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

TBMM Genel Kurulu, 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacak.