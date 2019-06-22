Lice'de görevden alınan 10 muhtardan 6'sı görevine iade edildi

Diyarbakır'ın Lice Kaymakamlığı tarafından görevden alınan 10 muhtarın 6'sı görevine iade edildi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra “örgüt irtibatı” gerekçesiyle Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 10 muhtar görevlerinden uzaklaştırılmıştı. Lice Kaymakamlığı tarafından görevinden alınan 10 muhtara ilişkin soruşturma tamamlandı. Lice Cumhuriyet Savcılığı tarafından "örgüt irtibatı" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada, 6 muhtar hakkında takipsizlik kararı verildi. Altı muhtar görevlerine iade edilirken 4 muhtara ilişkin soruşturma ise devam ediyor. Takipsizlik kararı sonrası görevlerine iade edilen muhtarların isimleri şöyle: Şenlik Mahallesi Muhtarı Fikri Ertaş, Karahasan Mahallesi Muhtarı Hanifi Gülen, Kali Mahallesi Muhtarı Çetin Dirin, Bayırlı Mahallesi Muhtarı Aziz Doğan, Yünlüce Mahallesi Muhtarı Mekin Yalçın ve Serince Mahallesi Muhtarı Sevat Polat. Soruşturması devam eden muhtarların isimleri ise şöyle: Baharlar Mahallesi Muhtarı Bahri Narin, Ulucak Mahallesi Muhtarı Mahfuz Mayda, Yalaza Mahallesi Muhtarı Abdulcebbar Çelik, Uçarlı Mahallesi Muhtarı Vayez Altıntop.

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