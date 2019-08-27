Lübnan: Kendimizi savunacağız

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi "Lübnanlılar, herhangi bir saldırganlığa karşı kendilerini savunma hakkına sahiptir." açıklamasında bulundu.

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya karşı kendilerini savunma hakkına sahip olduklarını belirtti. Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, Cumhurbaşkanı Mişel Avn başkanlığında Cebel-i Lübnan vilayetindeki tarihi Beyt ed-Din Sarayı'nda olağanüstü toplandı. Toplantının ardından Yüksek Savunma Konseyi Genel Sekreteri Mahmud el-Esmer tarafından okunan açıklamada, "Lübnanlılar, herhangi bir saldırganlığa karşı kendilerini savunma hakkına sahiptir." ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Avn'ın, toplantı sırasında İsrail'in son günlerdeki saldırganlıklarına ilişkin hızlıca bilgi verdiğini aktaran Esmer, Avn'ın, 2006 yılından bu yana ilk defa bu türden saldırı olduğu ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunduklarını söylediğini bildirdi. Esmer, Başbakan Saad el-Hariri'nin de bu minvalde uluslararası toplumla gerçekleştirdiği temasları anlattığını da kaydetti. AA

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