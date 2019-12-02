Mağduriyetler arttıkça iktidar kaybediyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV’de katıldığı “Siyaset Kültürü” programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karamollaoğlu, “Ben şuna inanıyorum ki devletin içinde hala bu örgüte mensup ama deşifre olmamış insanlar var. Devletin içerisinde halen FETÖ’cüler olduğu yönünde bir kanaate iktidar da sahip ki Sayın Cumhurbaşkanı da sahip ki hâlâ bunu böyle devam ettirmeyi tedbir olarak gerekli görüyor. Çünkü mahkemeye gitse hemen ispat edemeyeceğini biliyor. O halde en azından ben bunları görevden alırım, bunlar bulundukları makamı iktidar aleyhine kullanamazlar diye düşünüyor. Ama tam tersi tezahür ediyor. Çünkü mağduriyetler arttıkça iktidara karşı tepkiler artıyor. Mağduriyetler arttıkça oy kaybediyor iktidar” diye konuştu.”KHK sorunu bambaşka bir sorun” diyen Karamollaoğlu, “Bir insanın varsa bir suçu mahkemelerce tespit edilmeden o insanın bulunduğu görevden uzaklaştırılması suretiyle doğan bir mağduriyet. Yani istihbarat raporlarıyla veya şikâyetlerle deniyor ki falanca insanın Türkiye’de 15 Temmuz’la ilgili olarak birtakım ilişkileri var. Peki, bunlar ne? Onlar bilinmiyor. Ama var mı bu iddia? Var. O halde ne olur ne olmaz biz bu adamı görevinden bir uzaklaştıralım. Sonra o suçsuzluğunu ispat etsin. İşin garibi şurada yalnız o dediğimiz kişiler gidiyor suçsuzluğunu ispat ediyor ama yine de göreve iade edilmiyor. Bu sefer daha büyük bir sorun çıkıyor” ifadelerini kullandı.