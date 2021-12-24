İzmir Müteahhitler Federasyonu Başkanı İsmail Kahraman, “proje olmadığı için de piyasanın darlığından dolayı fiyatlar artıyor” diye konuştu.

İzmir Müteahhitler Federasyonu Başkanı İsmail Kahraman, 30 Ekim depremiyle birlikte riskli yapı sayısının arttığı şehirde müteahhitlerin proje üretmek istemediklerini belirterek, “İzmir’de dönüşümü âcil yapılması gereken binalar var. Vatandaşlarımız müteahhitlerle anlaşıp sözleşme yaptı. Bugün müteahhitler bu sözleşmeleri, tazminat ödeyip feshediyor. Metrekare maliyeti 2 bin - 2 bin 500 lira iken bugün 5 bin liraların üzerine çıktı. Böyle bir zararı müteahhitlerin kaldırması mümkün değil. Bir ay önce demir 6 liraydı bugün 14 lira. Maliyet hesabı yapamıyoruz” dedi.

İnşaat sektöründeki durgunluğa rağmen konut fiyatlarındaki artışın sürdüğünü belirten İsmail Kahraman, “İnsanlar güvenli binalara geçmek istiyor. Üretimde problem olduğu için konut ihtiyacı artarak devam ediyor. Ancak proje olmadığı için de piyasanın darlığından dolayı fiyatlar artıyor” diye konuştu.