Manavgat'taki orman yangınları 7. gününde

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

6 ülkeden hava desteği geldi

Milas, Bodrum ve Kavaklıdere'de yangın seferberliği İlçede 28 Temmuz'da çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler yoğun mücadele veriyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor. Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi. Beydiğin Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını yürüten belediye işçisi Yusuf Aydın, bukalemun, tavşan, kaplumbağa gibi canlıların ormandan kaçtığını söyledi. Canla başla mücadele ettiklerini anlatan Aydın, "Canlılar için de yangını bir an önce söndürmek istiyoruz, mücadelemiz sürecek." dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yangın bölgesi Manavgat'ta incelemelerini sürdürüyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde mobil yangın yönetim aracından söndürme çalışmalarını takip etti. Yangının başladığı ilk saatlerden itibaren Manavgat'a gelen Çavuşoğlu, yangından hasar gören bölgelerde incelemelerini sürdürüyor. Çavuşoğlu, Orman Genel Müdürlüğünün Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezinde bulunan mobil yangın yönetim aracından söndürme çalışmalarını takip ederek, çalışanlardan bilgi aldı. AA

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