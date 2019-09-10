Mardin'de PKK'nın üst düzey militanı öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'da 2, Mardin'de 1 terörist etkisiz hale getirildi. Mardin'de öldürülen teröristin, örgütün Mardin Savur sorumlusu olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Görese bölgesinde, Diyarbakır İl Jandarma ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Mardin'in Artuklu ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca ve İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin ise "Mardin Eyaleti" içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, Savur sorumlusu "Azad" kod adlı terörist olduğu belirlendi. Bölgede operasyonlar devam ediyor. AA

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