Marmara depremi beka sorunu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Trakya Belediyeler Birliği, Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ‘ün konuşmacı olarak katıldığı ‘Deprem Bilinci’ konferansı düzenledi.

Marmara depreminin hasarı 11 ilden fazla olur

Depreminin ekonomik krizi Türkiye’yi daha vurmadı

İstanbul’un üçte biri göçük altında kalır Prof. Dr. Görür, Marmara Bölgesi’nde meydana gelecek bir depremin ülke ekonomisine en büyük darbeyi vuracağını belirterek, “Türkiye’nin gayrisafi milli hasılasının yüzde 60’ına denk bir üretimi olan bölge. Yani Marmara Bölgesi’nin ekonomisi durduğu an, çarkları durduğu an, emin olun bütün Türkiye’nin ekonomik olarak diz üstü çökmesi kaçınılmazdır. Onun için deprem gerçek beka sorunudur” dedi. Haber Merkezi

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